Дорожники працюють над забезпеченням проїзду дорогами Криму та Запорізької області

За оперативними даними, станом на ранок 13 лютого проїзд автомобільного транспорту дорогами загального користування України, включаючи гірські перевали, забезпечено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Ускладнено рух транспорту лише в Криму окремими ділянками доріг місцевого значення у Сакському, Джанкойському та Первомайському районах. Розчищення автошляхів від снігу забезпечує 61 одиниця техніки.

Через утворення снігових переметів дещо ускладнено проїзд автотранспорту ділянками місцевих доріг у Чернігівському, Куйбишівському, Пологівському, Приморському та Мелітопольському районах Запорізької області. Тут працюють 14 одиниць техніки.

Через снігові перемети із запізненням доставляються поштові відправлення до 10 населених пунктів у Криму. Доставка пошти планується 13-14 лютого.