Крюківський ВБЗ в січні збільшив випуск вантажних вагонів на 24%

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (м. Кременчук, Полтавська обл.) в січні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшило виробництво вантажних вагонів на 23,8%, або 192 шт., до 1 тис. шт.

Про це сказано в повідомленні підприємства, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, у січні ц.р. підприємство не виробляло пасажирські вагони.

Нагадаємо, Крюківський вагонобудівний завод збільшив на 2012 рік план виробництва вантажних вагонів c 10 750 до 11 200.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку . Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу.

"Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним в СНД підприємством, яке має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод в 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10 750 шт., а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% - до 28 шт.