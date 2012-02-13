Київський метрополітен 2011 рік завершив зі збитком 320 млн. грн.

Фінансовим результатом господарської діяльності КП "Київський метрополітен" за 2011 рік став збиток у розмірі 320,7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

Водночас прес-служба не уточнила фінансового результату «Київського метрополітену» за 2010 рік.

Протягом 2011 року Київським метрополітеном перевезено 519 млн. пасажирів - на 3% більше, ніж роком раніше. З них за плату перевезено 390,6 млн. пасажирів, зокрема 30 млн. студентів за пільговими квитками, безкоштовно перевезено 128,4 млн. пасажирів за 40 пільговими категоріями.

У 2011 році доходи «Київського метрополітену» становили 879,7 млн. грн., з них від перевезень пасажирів - 731,4 млн. грн., від надання площ в оренду - 18,6 млн. грн., від надання площ для розміщення реклами - 8,2 млн. грн., від надання послуг стороннім організаціям, від об`єктів соціальної сфери, реалізації вторресурсів тощо - 34,6 млн. грн.

Бюджетні асигнування за пільговий проїзд з міського бюджету становили 13 млн. грн. (недоотримано за надані послуги - 113,5 млн. грн.), з державного бюджету - 73,9 млн. грн. (недоотримано за надані послуги - 86,7 млн. грн.).

Витрати Київського метрополітену за 2011 рік становили 1,2 млрд. грн., з них, зокрема, на оплату праці - 413,8 млн. грн., відрахування до державних і соціальних фондів - 151,7 млн. грн., на придбання матеріалів, сировини, комплектуючих для ремонту вагонів, колій, ескалаторів, кабельного господарства тощо - 105,7 млн. грн., плата за електроенергію - 81,4 млн. грн., оплата за тепло- і водопостачання, паливо, газ - 24,8 млн. грн., інші операційні витрати (обов`язкове аварійно-рятувальне обслуговування, банківські послуги, вивіз сміття, зв`язок, охорона праці, податки тощо) - 55,8 млн. грн., обов`язковий платіж у розмірі 50% суми надходжень від оренди - 9,2 млн. грн.

Фінансові та інші витрати становили 194,2 млн. грн., зокрема обслуговування кредитів, залучених на придбання вагонів, будівництво метрополітену за рахунок бюджетних коштів - 173,5 млн. грн., поповнення оборотних коштів - 16,3 млн. грн., інші витрати - 4,4 млн. грн.

Довідка УНІАН. Київський метрополітен є багатопрофільним підприємством, сучасним складним інженерним комплексом. У його складі діють 11 експлуатаційних служб, 3 електродепо, майстерні з ремонту рухомого складу, дирекція будівництва метрополітену.

На даний час Київський метрополітен має три діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина яких перевищує 60 км.

У 2010 році комунальне підприємство "Київський метрополітен" перевезло 504 млн. 287,9 тис. пасажирів.