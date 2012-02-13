«Укрзалізниця» повернула з території СНД 11 тис. вантажних вагонів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») протягом січня 2012 повернула з території країн СНД 11 тис. вантажних вагонів.

Про це в інтерв`ю виданню «Інвестгазета» (№ 6, 13-19 лютого) повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

«Ще в грудні 2011 року в СНД «зависло» 12 тис. вагонів. І перспектив їх повернення не було: вони місяцями використовувалися в країнах СНД, і ми отримували за це плату, якої не вистачало навіть на ремонт вагонів, - так прописані міжнародні угоди. На кінець січня 2012 року в Росії залишалося 900 вагонів, 11 тис. ми змогли повернути», - сказав він.

Також В. КОЗАК зазначив, що в 2011 році «фактична вартість експлуатації вагона «Укрзалізниці» в добу була на 30-40 доларів нижче вартості приватного вагона».

Довідка УНІАН. Реорганізація вантажних перевезень передбачає, що інвентарний парк вантажних піввагонів буде переданий на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» та ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон».

Інвентарний парк піввагонів "Укрзалізниці" складає 58,2 тис. піввагонів, з них у неробочому стані перебувають приблизно 10,5 тис. од. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.

Залізниці України в січні-грудні 2011 року збільшили перевезення вантажів на 8,2%, порівняно з 2010 роком, - до 468,1 млн. тонн, у тому числі відправлення вантажів зросло на 8,6%.