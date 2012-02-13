Залізниці України потребують 200 млрд. грн. інвестицій - Козак

Залізниці України потребують інвестицій у розвиток і модернізацію залізничної інфраструктури до 2020 року на рівні 200 млрд. грн.

Про це в інтерв`ю видання «Инвестгазета» повідомив гендиректор Державної адміністрації залізниць України ("Укрзалізниця") Володимир КОЗАК. «Потреби в інвестиціях на період до 2020 року в залізницю - понад 200 млрд. грн. Без цих вкладень в інфраструктуру всі дискусії про модернізацію і підвищення конкурентоспроможності національної економіки так і залишаться лише словами. І альтернативи у нас, за великим рахунком, немає - економіка в Україні дуже сильно залежить від залізниці », - сказав він.

В.КОЗАК також відзначив, що «фізична зношеність основних фондів залізничної галузі сьогодні перевищує 80%».

«При такому зношенні активів "Укрзалізниці" важко встигати за зростаючими потребами базових галузей, які забезпечують зростання ВВП країни», - сказав він.

Крім того, В.КОЗАК відзначив роботу "Укрзалізниці" з реорганізації моделі вантажоперевезень і підвищення їх ефективності на базі діючого рухомого складу.

«Головні проблеми тут - це неповернення українських вагонів з країн СНД і складна, заплутана процедура оформлення вантажів», - сказав він.

Довідка УНІАН. Реорганізація вантажних перевезень передбачає, що інвентарний парк вантажних піввагонів буде передано на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» і ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон». Також на балансі «Укрспецвагона» перебуватимуть окатишовози.

Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. піввагонів, з них у неробочому стані числяться приблизно 10,5 тис. одиниць. Близько 7 тисяч одиниць вантажного рухомого складу перебувають на території країн СНД. Крім того, 32 тисячі піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.

Залізниці України в січні-грудні 2011 року збільшили перевезення вантажів на 8,2% порівняно з 2010 роком - до 468,1 млн. тонн, зокрема відправка вантажів зросла на 8,6%.