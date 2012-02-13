ДЗ отримала 50 нових піввагонів Крюківського вагоноремонтного заводу

Донецька залізниця (ДЗ) 12 лютого отримала 50 нових піввагонів моделі 12-783, виготовлених ВАТ «Крюківський вагоноремонтний завод».

Як повідомили УНІАН в ДЗ, до кінця лютого залізниця отримає ще 130 напіввагонів, виготовлених Крюківським вагоноремонтним заводом.

Закупівля здійснюється за рахунок кредитних коштів, наданих Європейським банком реконструкції та розвитку.

Довідка УНІАН. Напіввагон моделі 12-783 універсальний чотиривісний, суцільнометалевий зі зварним кузовом призначений для перевезення сипучих, пакетованих, штучних вантажів, які не потребують захисту від атмосферних опадів. Відкритий зверху кузов вагона має чотирнадцять розвантажувальних люків, кришки яких утворюють підлогу. Розвантаження вагона здійснюється через розвантажувальні люки або на вагоноперекидачах. Ходова частина - два двовісних візка колії 1520 мм. Конструкційна швидкість - до 120 км/год. Термін експлуатації - 22 роки.

У 2011 році Донецька залізниця придбала 460 піввагонів, виготовлених ВАТ «Крюківський вагоноремонтний завод».

Усього в 2012 році Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") за програмою оновлення парку вантажних вагонів планує провести торги на закупівлю 1450 піввагонів.