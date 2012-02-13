ЛЗ у 2011 році освоїла понад 17 млн. грн. на реконструкції вокзалу Львова

Львівська залізниця у 2011 році освоїла 17,2 млн. грн. на роботах з реконструкції вокзалу і привокзальної площі станції Львів.

Як сказано у повідомленні прес-служби ЛЗ, зокрема, на роботах з реконструкції залізничного вокзалу Львова освоєно 6,2 млн. грн., на реконструкції привокзальної площі освоєно 11 млн. грн.

Зокрема, у 2011 році на вокзалі зроблено капітальний ремонт медпункту з облаштуванням ізолятора, фасадів поштових шахт головного вокзалу, проведено поточний ремонт кімнат для затриманих чергової частини міліції, виконано капітальний ремонт туалетів головного вокзалу із заміною дверей і перегородок на металопластикові.

Крім того, на вокзалі завершено капітальний ремонт гранітного покриття підлоги вокзалу в приміському касовому залі і коридорі біля камери схову № 1, проведено поточний ремонт фасадів будівель приміського вокзалу. На вокзалі станції Львів виконано роботи з реконструкції системи освітлення, оновлено система відеоспостереження.

На привокзальній площі облаштовано автостоянку.

У 2012 році ЛЗ планує, зокрема, ремонт системи охоронно-пожежної сигналізації Львівського вокзалу, розширення системи відеоспостереження автостоянки, ремонт будівлі багажного відділення, ремонт приміщень для облаштування додаткових камер схову, ремонт приміщень залів очікування центрального касового залу, ремонт будівель приміського вокзалу та інші поточні ремонти.

Також у 2012 році на Львівському вокзалі буде відремонтовано пасажирські перони головного вокзалу та оновлено інформаційні покажчики з дублювання інформації англійською мовою.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає у південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діє 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.

ЛЗ у 2011 році збільшила пасажирські перевезення на 2,2% у порівнянні з 2010 роком - до 70,554 млн. пасажирів.

Обсяг вантажних перевезень за 2011 рік ЛЗ поки що не озвучувала.