Fitch підтвердило рейтинг «РЖД» на рівні «BBB», прогноз «Стабільний»

Москва. Рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента («РДЕ») ВАТ «Російські Залізниці» («РЖД») в іноземній валюті на рівні «BBB» зі «Стабільним» прогнозом. Також агентство підтвердило пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті RZD Capital Limited на рівні «BBB».

Про це УНІАН повідомили у Fitch Ratings.

Рейтинги «РЖД» перебуває на одному рівні з суверенними рейтингами Російської Федерації («BBB»/прогноз «Стабільний»/«F3») з урахуванням 100-відсоткової державної власності і стратегічної значущості компанії для економіки країни. Рейтинги «РЖД» відображають сильні зв`язки компанії з державою, включаючи той факт, що річні тарифи і капвкладення схвалюються федеральним урядом, а також надання федеральних і регіональних субсидій на пасажирські і вантажні перевезення, фінансування державними банками і прямі вливання в акціонерний капітал на фінансування капітальних вкладень.

Fitch розцінює самостійні бізнес-позиції і фінансові показники компанії як такі, що відповідають середині рейтингової категорії «BBB». Це зумовлено, в першу чергу, структурою бізнесу «РЖД» як монопольного власника і оператора залізничної інфраструктури, яка виконує важливу роль у перевезеннях вантажів і пасажирів територією Росії і за кордон. Самостійні позиції компанії стримуються з причини того, що тарифи дотепер не встановлюються на довгостроковий період, а також з урахуванням ринкового ризику за сировинними товарами (наприклад, вугіллю, нафті і залізняку), недостатньої географічної диверсифікації і залежності від надання коштів державою у формі субсидій і внесків у капітал.

Рейтинги враховують очікування Fitch, що «РЖД» збереже позиції монопольного оператора залізничної інфраструктури в Росії з домінуючим становищем у сфері надання локомотивної тяги і значною присутністю у сегменті рухомого складу. Ця частка становила 28% на кінець 2011 р., після того, як компанія продала контрольний пакет у ВАТ «Перша Вантажна Компанія» («BB+»/Rating Watch «Негативний») у 4-му кварталі 2011 р. за 125 млрд. крб., як і очікувалося.

Наголошується, що у 2011 р. «РЖД» продемонструвала істотне зростання обсягів залізничних вантажних і пасажирських перевезень. Так, обсяг вантажних перевезень досяг 2,1 трлн. т/км, (що на 5,8% вище за рівень попереднього року), або 2,7 трлн. т/км з урахуванням порожнього пробігу (підвищення на 8,1% щодо попереднього року). Обсяг пасажирських перевезень становив 140 млрд. пас./км у 2011 р., що на 0,5% більше, ніж у попередньому році. Виручка «РЖД» (без урахування дочірніх компаній) за 9 міс. 2011 р. за РСБО становила 962 млрд. крб., тобто на 7,8% вище за рівень попереднього року. Fitch чекає на збільшення обсягів вантажоперевезень на рівні зростання ВВП у Росії, який, за прогнозами агентства, становитиме близько 3,5% у 2012-2013 рр., а обсяги пасажирських перевезень залишаться у цілому незмінними. Fitch прогнозує, що в середньостроковій перспективі РСБУ показуватиме помірне зростання виручки, виражене кількома відсотками. Fitch також чекає, що РСБУ підтримуватиме прибутковість за EBITDA на рівні 20-25% у зазначений період.