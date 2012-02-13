«Укрзалізниця» обмежить кількість експедиторських компаній, що працюють із залізницею

Державна адміністрація залізниць України («Укрзалізниця») планує обмежити кількість і розмір винагороди експедиторських компаній, що працюють із залізницею.

Про це в інтерв`ю виданню «Инвестгазета» повідомив гендиректор Державної адміністрації залізниць України («Укрзалізниці») Володимир КОЗАК. «Кількість цих компаній буде обмежено, їх комісійні також будуть чітко регламентовані, чіткі вимоги до незалежних гравців ринку мають бути встановлені у будь-якому разі для мінімізації технологічних і операційних ризиків», - сказав він.

В.КОЗАК також повідомив, що «Укрзалізниця» веде роботу з визначення підходів і критеріїв співпраці з приватними компаніями-експедиторами і вантажовідправниками.

«Ми вийдемо на таку відкриту дискусію з вантажовідправниками до кінця лютого, і протягом місяця маємо намір з критеріями визначитися», - сказав він.

В.КОЗАК відзначив, що на ринку залізничних вантажоперевезень діятимуть «нормальні договірні відносини, які прийняті у бізнес-середовищі і відповідають чинному законодавству: тристоронній договір між державною вагонною компанією, Українським транспортно-логістичним центром і вантажовідправником, з чітко записаними правами і обов`язками сторін».

За словами В.КОЗАКА, на сьогодні з українськими залізницями працюють близько 400 експедиторських компаній, при цьому «експедитори працюють не на «Укрзалізницю», а на власника вантажу».

Довідка УНІАН. Реорганізація вантажних перевезень передбачає, що інвентарний парк вантажних піввагонів буде передано на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» і ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон». Також на балансі «Укрспецвагону» перебуватимуть окатишевози.

Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. піввагонів. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.

Залізниці України у січні-грудні 2011 року збільшили перевезення вантажів на 8,2% порівняно з 2010 роком - до 468,1 млн. тонн, зокрема відправлення вантажів зросла на 8,6%.