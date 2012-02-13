Мінінфраструктури пропонує обкладати імпорт повітряних суден нульовою ставкою ПДВ

Міністерство інфраструктури України пропонує встановити нульову ставку податку на додану вартість при ввезенні на митну територію України літаків і гелікоптерів.

Про це йдеться в проекті закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів, розміщеному на сайті відомства.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що його розроблено з метою «врегулювання найактуальніших проблемних питань, що виникають при застосуванні положень Податкового кодексу України при ввезенні придбаних іноземних транспортних засобів на територію України вітчизняними перевізниками, і негативно впливають на діяльність транспортної галузі, оскільки застарілий парк авіаційної техніки вимагає швидкого його оновлення».

Довідка УНІАН. Чинна редакція Податкового кодексу передбачає сплату податку за імпорт повітряних суден (гелікоптерів і літаків) за ставкою 1,09 грн. за кожний кілограм максимальної злітної маси.