Запрацював офіційний персональний сайт Азарова

З 13 лютого розпочав роботу офіційний персональний сайт прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністру.

Як зазначається у повідомленні, сайт http://www.azarov.ua надає повну та оперативну інформацію про діяльність голови уряду. У відповідних розділах користувачі можуть ознайомитися з останніми поїздками, зустрічами, рішеннями, а також майбутніми планами прем`єр-міністра. Усі новини підкріплені фото- та відеоматеріалами.

«Це ще один крок назустріч вам. Ще одна можливість дізнатися один одного краще. Сподіваюся, цей сайт стане для вас корисним. Ви зможете стежити за моєю роботою і оцінювати результати», - заявив прем’єр, звертаючись до своїх респондентам на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, М.АЗАРОВ повідомив, що на сайті передбачена функція зворотного зв`язку, за допомогою якої кожен бажаючий може залишати свої повідомлення, побажання чи зауваження. Голова уряду також розраховує на доброзичливе рецензування роботи сайту, він відкритий для різних слушних пропозицій.

У прес-службі уряду наголосили, що М.АЗАРОВА нещодавно визнали лідером серед політиків-блогерів за активність у Facebook, а персональний сайт стане ще однією зручною платформою для ознайомлення з діяльністю прем’єра і для відкритого діалогу людей з ним.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року М.АЗАРОВ зареєстрував за собою знак для товарів і послуг AZAROV. Під логотипом AZAROV прем`єр може надавати послуги зі складання податкових декларацій, аналізувати собівартість товарів і послуг, надавати послуги з порівняння цін, послуги секретаря або послуги з пошуку спонсорів, писати рекламні тексти, керувати справами артистів-виконавців, надавати доступ до Інтернету і навіть забезпечувати спілкування через інтернет-чати і форуми.