Львівська залізниця освоїть на будівництві нового Бескидського тунелю 353 млн. грн.

Львівська залізниця цього року планує освоїти на будівництві нового двоколійного Бескидського тунелю завдовжки 1822 метри 353 млн. грн., з яких 250 млн. грн. - кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, решта - Львівської залізниці.

Як повідомили УНІАН у Львівській залізниці, загальна вартість об`єкту становить 102,7 млн. євро.

На сьогодні на об`єкті розпочато підготовчі роботи, які триватимуть до кінця 2012 року.

Наприкінці поточного року генпідрядник будівництва - приватне акціонерне товариство "Будівельна асоціація "Інтербудмонтаж" планує завершити підготовку проектної документації на будівництво.

На даний час на будівництві тунелю вже відсипано 17 тис. кубометрів дренажного грунту, прокладено три під`їзні шляхи загальною довжиною 950 метрів, почалося будівництво під`їзних автомобільних доріг, продовжуються роботи з перенесення електромереж, якими подаватиметься живлення для будівельних механізмів.

Довідка УНІАН. Бескидський тунель - другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він знаходиться між станціями Бескид і Скотарське у Карпатах і входить до п`ятого пан-європейського транспортного коридору Італія-Словенія-Угорщина-Словакія-Україна-Росія.

Новий Бескидський тунель завдовжки 1822 метри планується побудувати поряд з існуючим вже 125 років одноколійним, який знаходиться в аварійному стані. Будівництво нового тунелю має завершиться у 2015 році.

Наприкінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівській залізниці для будівництва і облаштування Бескидського тунелю.