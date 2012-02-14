Азаров пропонує збільшити обсяг держзамовлення у ВНЗ на навчання IT-фахівців

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне збільшити у вищих навчальних закладах кількість місць на навчання за державним замовленням фахівців IT-галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні у ході наради з ректорами провідних вищих учбових навчальних України з питань якості підготовки фахівців у сфері інформаційних технологій.

«Ми готові збільшити держзамовлення, щоб у наших базових вишах збільшити підготовку фахівців цієї сфери», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що доцільно відкривати нові факультети із навчання фахівців IT-галузі.

Водночас прем`єр вкотре висловив думку, що система вищої освіти України переважно готує не тих фахівців, які необхідні для розвитку економіки. Він підкреслив, що на перших етапах незалежності України дійсно була необхідна велика кількість юристів і економістів, проте зараз більш затребуваними є фахівці у сфері інформаційних технологій.

Крім того, М.АЗАРОВ погодився з думкою ряду ректорів вишів про необхідність із метою підвищення якості освіти прийняти постанову про зменшення кількості студентів, яких навчає один викладач, а також полегшення умов ввезення з-за кордону обладнання, необхідного для навчання.

Також прем`єр підкреслив, що у четвер, 16 лютого, проведе чергову зустріч із учасниками робочої групи з підготовки законопроекту про вищу освіту в Україні. На думку М.АЗАРОВА, процес підготовки цього законопроекту необхідно завершувати.

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