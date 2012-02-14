Обсяги продажу нових легкових авто в Україні зросли на 25%

Обсяги продажу нових легкових автомобілів в Україні у січні збільшилися на 25,1% у порівнянні з січнем 2011 року - до 11,981 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром».

За даними асоціації, продаж нових автобусів в Україні у січні скоротився на 7,84% у порівнянні з січнем 2011 року - до 201 штуки.

Також у повідомленні сказано, що продаж нових комерційних автомобілів в Україні в січні збільшився на 49% у порівнянні з січнем 2011 року - до 1,113 тис. штук.

Лідерами продажу серед легкових автомобілів стали такі бренди: ВАЗ (28,4 тис. штук), Hyundai (21,8 тис. штук), ЗАЗ (19,5 тис. штук), Toyota (12,9 тис. штук) і Renault (11,5 тис. штук).

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації «УкрАвтоПром», у 2011 році продаж нових легкових автомобілів в Україні збільшився на 22,4% у порівнянні з 2010 роком - до 207,453 тис. штук, продаж нових автобусів збільшився на 34,8% – до 3,64 тис. штук, а продаж нових комерційних авто збільшився на 4,9% – до 19,797 тис. штук.