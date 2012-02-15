Мінськ. Білоруська залізниця впроваджує нову технологію доставки вантажів у контейнерах.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Республіці Білорусь повідомили в прес-центрі БЗ.

Як уточнили на БЗ, надання нової послуги стало можливим завдяки придбанню сучасної техніки - навантажувачів-контейнеровозів з бічним завантаженням.

«Ця техніка є унікальною для Білорусі. Вона дозволяє здійснювати завантаження і розвантаження контейнерів із землі, фітингових платформ, автоконтейнеровозів у будь-якому місці без використання складського чи термінального устаткування і кранів», - наголосили у прес-службі БЗ.

На БЗ відзначили, що функціональність і маневреність навантажувачів-контейнеровозів значно скорочує час, що витрачається на обробку контейнерів.

«Вперше 20- або 40-футовий контейнер може бути доставлений і розвантажений на складі, не обладнаному для роботи з великотоннажними контейнерами», - повідомили у прес-службі БЗ.

Довідка УНІАН. Нова техніка куплена державним підприємством «Білінтертранс - транспортний-логістичний центр» Білоруської залізниці.

«Білінтертранс - транспортний-логістичний центр» є єдиним підприємством у Білорусі, яке має у своєму розпорядженні таке устаткування.