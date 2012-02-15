МАУ відновила щоденні рейси до Харкова

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» відновила виконання щоденних рейсів за маршрутом Київ – Харків – Київ, припинене у листопаді 2011 року у зв`язку з тимчасовим обмеженням через довжину злітно-посадочної смуги аеропорту «Харків» через проведення технічних робіт.

Як зазначається у повідомленні прес-служби МАУ, рейси виконуються тричі на день на повітряних суднах «АН-148» з двома класами обслуговування – бізнес і економ.

«Вартість авіаквитків на рейси між Києвом і Харковом збережеться на колишньому рівні», - цитує прес-служба виконавчого віце-президента з комерції авіакомпанії МАУ Сергія ФОМЕНКА.

Нагадаємо, що компанія «Міжнародні авіалінії України» 30 жовтня відкрила новий авіарейс за маршруту Харків - Київ - Харків. Проте через тиждень у зв`язку з введенням тимчасових обмежень через довжину злітно-посадочної смуги аеропорту «Харків» (через проведення технічних робіт довжина злітно-посадочної смуги аеропорту була тимчасово скорочена до 1,5 тис. метрів) МАУ тимчасово припинила виконання регулярних рейсів між Харковом і Києвом до закінчення робіт на ЗПС харківського аеропорту.

Нова ЗПС Міжнародного аеропорту «Харків» прийняла перші рейси 29 листопада 2011 року.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів Харкова, які реконструюються у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Сістемс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО у проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерський башти), - 191,3 млн. дол.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.

Флот МАУ складається з 23 літаків: 20 літаків «Боїнг 737», 1 літака «Фоккер-50» і 2 регіональних літаків Ан-148.

Авіакомпанія сполучає Україну з більш як 40 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД.