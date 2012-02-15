ПЗ у 2011 році прискорила оборот вантажних вагонів на 14% - до 2,71 доби

Придніпровська залізниця прискорила в 2011 році оборот вантажних вагонів на 14,4% у порівнянні з 2010 роком - до 2,71 доби.

Як повідомляє прес-служба ПЗ, у 2011 році оборот навантаженого вагона зріс на 0,23 доби у порівнянні з 2010 роком і на 0,11 доби у порівнянні із запланованим показником.

Простій вагонів скоротився на технічній станції - на 0,71 години у порівнянні з 2010 роком, простій вагонів під однією вантажною операцією скоротився на 3,38 години.

У 2011 році покращилися показники використання локомотивного парку.

Середньодобова продуктивність локомотива у 2011 році підвищилася на 2,6% у порівнянні з 2010 роком і на 4,2% у порівнянні з плановими показниками.

Середня вага вантажного потяга у 2011 році на 21 тонну перевищила планові показники.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить більш ніж 227 млн. тонн вантажів і понад 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна дорожня мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш як 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Придніпровська залізниця у 2011 році збільшила перевезення вантажів на 5,7% у порівнянні з 2010 роком - до 116,697 млн. тонн, обсяги пасажирських перевезень зросли на 1,8% - до 9,842 млн. чоловік.