ПЗ у січні 2012 року відремонтувала 620 піввагонів

Придніпровська залізниця у січні 2012 року в спеціалізованих вагоноремонтних депо відремонтувала 620 піввагонів, зокрема 422 вагони рухомого складу Українського державного центру з експлуатації спеціалізованого рухомого складу «Укрспецвагон», 188 - Дарницького вагоноремонтного заводу.

Як повідомляє прес-служба ПЗ, в лютому 2012 року вагоноремонтне депо планує відремонтувати 660 піввагонів.

«У порівнянні з минулими роками планові обсяги ремонтних робіт зросли у 1,5-2 рази».

Нагадаємо, що в кінці 2011 року Державна адміністрація залізничного транспорту України визначила базові ремонтні депо для державних компаній, на баланс яких з початку 2012 року передаються вантажні піввагони українських залізниць.

На ПЗ базовими вагоноремонтними депо визначено Батуринське (ремонт піввагонів), П’ятихатське і Мудренне вагоноремонтні депо, а також Нижньодніпровськ-вузол (ремонт піввагонів, окатишевозів).

У 2011 році для цих депо ПЗ придбала два платформені електрокари, 15 зварювальних напівавтоматів, засоби малої механізації та інше устаткування, яке дозволяє прискорити ремонтний процес і підсилити контроль за його якістю.

У 2012 році для спеціалізованих вагоноремонтних депо планується придбати мостові крани та інші технічні засоби на загальну суму 9 млн. грн.

У даний час в спеціалізованих вагоноремонтних депо впроваджено чотирихзмінний графік. У цехах одночасно перебуває по 10-13 піввагонів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить більш ніж 227 млн. тонн вантажів і понад 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна дорожня мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш як 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Придніпровська залізниця у 2011 році збільшила перевезення вантажів на 5,7% у порівнянні з 2010 роком - до 116,697 млн. тонн, обсяги пасажирських перевезень зросли на 1,8% - до 9,842 млн. чоловік.