Білоруська залізниця збільшила експортні вантажоперевезення на 36,1%

Мінськ. Білоруська залізниця збільшила в січні 2012 року обсяг вивезення вантажів на експорт на 36,1%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 3,4 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центі Білоруської залізниці.

Зокрема, експорт хімікатів збільшився в 11 разів, нафтопродуктів - на 68,8%, будівельних вантажів - в 2 рази, чорних металів - на 16,6%.

«За підсумками січня поточного року обсяг вивозу вантажів Білоруською залізницею на експорт більш ніж в два рази перевищив обсяг ввезення і досяг 3,4 млн. тонн, що перевищило рівень січня 2011 року на 36,1%», - уточнили на залізниці.

Всього Білоруською залізницею в січні 2012 року було перевезено 12,5 млн. тонн вантажів, що перевищило рівень аналогічного періоду 2011 року на 13,4%. Транзит вантажів склав 4,5 млн. тонн, що на 9,2% більше січня минулого року.