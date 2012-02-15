Власники квитків на Євро-2012 зможуть їздити в громадському транспорті безкоштовно

Власники квитків на матчі УЄФА Євро-2012 безкоштовно користуватимуться громадським транспортом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОК з посиланням на директора Турніру УЄФА Євро 2012 в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО.

Зокрема, за його словами, УЄФА і Місцевий організаційний комітет «Євро 2012 Україна» дійшли згоди з містами-господарями чемпіонату щодо реалізації політики безкоштовного проїзду у громадському транспорті, щоб дати можливість вболівальникам безперешкодно діставатися до об’єктів турніру.

З цією метою УЄФА бере на себе субсидіювання безкоштовного проїзду у приймаючих містах на період турніру, сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Так, зазначив він, для всіх власників квитків на матчі турніру, а також акредитованих ЗМІ та організаторів турніру, проїзд у громадському транспорті буде безкоштовним протягом 36 годин (у ігровий день та наступного дня до півдня) за умови пред’явлення квитка.

Такий крок було, зокрема, продиктовано потребою обмежити транспортні потоки у містах для зручності і гостей, і мешканців Києва, Харкова, Львова та Донецька. Водії з інших міст зможуть користуватися перехоплювальними стоянками на околицях міста, до яких вестимуть спеціальні тимчасові вказівників.

Попри безкоштовне перевезення вболівальників, перевагою запровадження дії комбінованих квитків є також зменшення заторів на дорогах у ігрові дні, спрощена процедура користування громадським транспортом та підвищена безпека і контрольоване управління критичними потоками вболівальників на стадіонах, зазначив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Фінансовий внесок УЄФА в рамках реалізації політики безкоштовного громадського транспорту ґрунтується на розрахунку вартості – 1 євро за квиток, помножити на кількість матчів УЄФА Євро 2012 у місті та на місткість відповідного стадіону. Крім цих витрат, кожне приймаюче місто отримає додаткову компенсацію УЄФА за проїзд акредитованих гостей, представників ЗМІ та персоналу. Таким чином, приймаючі міста отримають значну фінансову підтримку завдяки субсидії УЄФА, сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ, додавши, що це сприятиме, зокрема, подальшому розвитку транспортної інфраструктури у приймаючих містах.

Як нагадав також М.ЛУБКІВСЬКИЙ, систему комбінованих квитків було вперше розроблено і впроваджено під час Чемпіонату світу з футболу 2006 року у Німеччині. Це нововведення спонукало понад 75% вболівальників користуватися громадським транспортом. Власними транспортними засобами користувалося менше, ніж чверть фанів.

Завдяки такій ініціативі під час останнього Євро-2008 у Австрії та Швейцарії, коли міста, що приймали матчі, також отримали субсидії від УЄФА, протягом турніру громадським транспортом скористалося 4,4 мільйона пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА компенсує видатки на оплату проїзду вболівальників, які завітають до Києва на матчі фінальної частини цьогорічного чемпіонату Європи з футболу та користуватимуться громадським транспортом столиці за принципом «єдиного квитка».

«У вартість кожного квитка на матчі Євро-2012, який буде придбано вболівальниками, уже включено вартість проїзду на громадському транспорті. Разом з тим ми домовилися з УЄФА, що місту буде компенсована сума, витрачена на перевезення десятків тисяч футбольних фанів. Орієнтовно, ми отримаємо 330 тис. євро компенсації. З одного боку, така схема надзвичайно зручна для іноземних гостей, а з іншого – це очевидна вигода для киян з огляду на «інвестування» коштів у громадські перевезення та розвиток міського транспорту», – зауважив заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.