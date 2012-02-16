В Україні у 2011 році продажі мобільних і смартфонів збільшилися на 9% - до 8,3 млн. шт.

У 2011 році в Україні бути продано в користування близько 8,3 млн. мобільних телефонів і смартфонів, що на 9% більше, ніж у 2010 році. Про це йдеться в результатах дослідження компанії GfK Ukraine, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з даними компанії GFK Ukraine, у 2011 році в Україні на мобільні телефони припало 83% продажів, кількість проданих смартфонів у 2011 році становила 1,4 млн. (відповідно до класифікації GFK Ukraine, смартфоном вважається пристрій, в якому є операційна система, а також сенсорний екран або qwerty-клавіатура, або ж поєднання цих форм чинників). Фактично зростання обсягів продажу на ринку телефонів і смартфонів було викликане популярністю смартфонів, обсяг продажу яких порівняно з 2010 роком збільшився (у шт.) на 97%, тоді як продаж мобільних телефонів залишився на рівні 2010 року.

У середньому мобільний телефон у 2011 році можна було придбати за 720 грн., що на 11% менше за ціну попереднього року. З іншого боку, ціна на смартфони не поспішає так стрімко знижуватися, показник середньої ціни 2011 року становить 2200 грн., що лише на 2% менше, ніж у 2010 році.

На 30% знизилася ціна на мобільні телефони, які дають можливість покупцю користуватися двома sim-картами, такий пристрій у середньому можна було придбати за 841 грн. Частка апаратів з двома sim-картами в 2011 році становила 17% на ринку мобільних телефонів.

Якщо брати до уваги технічні характеристики ринку, то 87% усіх пристроїв мобільної комунікації, які були придбані у 2011 році, мають моноблоковий дизайн.

На 5% зросла частка продажу смартфонів, які працюють у стандарті 3G, в Україні практично не продаються смартфони без камери, а частка них, що мають подвійну камеру, зменшилася на 9% порівняно з 2010 роком і становить 22%. Середня ціна пристроїв, які працюють на операційній системі Android, знизилася за останній рік від 3000 до 2600 грн. Фактично 97% смартфонів, проданих в Україні за 2011 рік, мають сенсорний дисплей; повна клавіатура (qwerty) присутня лише у 3%. Частка придбаних смартфонів з функцією «мультитач» зросла з 8% до 37%, у 2011 році середня ціна на такий телефон становила 2800 грн., що на 1000 грн. менше, ніж у попередньому році. 83% смартфонів, проданих в 2011 році, обладнані системою GPS-навігації.

Дані GfK Ukraine по ринку ґрунтуються на дослідженнях, які проводить панель Retail and Technology (Панель роздрібної торгівлі). Панель роздрібної торгівлі містить дані з більш як 190 тис. роздрібних торгових точок у всьому світі.