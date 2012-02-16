Львівська залізниця у 2011 році відновила понад 316 км доріг

Львівська залізниця у 2011 році відновила понад 316,7 кілометра доріг, зокрема провела модернізацію 40 км доріг, капітальний ремонт на 96,7 км, середній ремонт на 100 км і комплексно-оздоровчий ремонт на 80 км.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЛЗ, модернізацію доріг, зокрема, виконано на ділянці впровадження прискореного руху - Підзамче-Підбірці (4,545 км), Підбірці-Борщовичі (8,202 км), Борщовичі-Задвір`я (1,38 км), Ожидів-Заболотці (12,079 км), Заболотці-Броди (9,563 км), на станціях Борщовичі (1,02 км), Ожидів (1,09 км), Заболотці (1,675 км) і на парному шляху перегону Заболотці-Броди (0,45 км).

У 2012 році колійники ЛЗ планують виконати модернізацію 23,6 км доріг, провести капітальний ремонт на 85 км, середній ремонт на 100 км, комплексно-оздоровчий ремонт на 50 км.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає у південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діє 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.

Львівська залізниця (ЛЗ) у 2011 році збільшила пасажирські перевезення на 2,2% у порівнянні з 2010 роком - до 70,554 млн. пасажирів, зокрема у приміському сполученні ЛЗ перевезла 55,998 млн. пасажирів.