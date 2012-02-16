Залізничники до кінця квітня обладнають вокзали інформаційними покажчиками до Євро-2012

Залізничники до кінця квітня планують обладнати вокзали Києва, Харкова, Львова і Донецька інформаційними покажчиками з дублюванням інформації англійською мовою до Євро-2012.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), після узгодження з оргкомітетом Євро-2012 на вокзалах вказаних міст планується розмістити банери з символікою і логотипом чемпіонату та інформаційні покажчики англійською мовою, які допоможуть туристам відразу знайти дорогу до центру міста, метро, трамваю, таксі.

Крім того, прес-служба «Укрзалізниці» повідомила, що під час Євро-2012 на вокзалах і в потягах пасажирам допомагатимуть волонтери зі знанням іноземних мов.

На сьогодні конкурсні комісії відібрали серед студентів вищих навчальних закладів залізничного профілю 258 чоловік. На Донецькій залізниці працюватимуть 65 волонтерів, на Одеській - 30, на Південній - 50, на Південно-Західній - 42, на Придніпровській - 34, на Львівській - 37. З них 110 чоловік уже мають посвідчення провідника.

Крім того, залізниця впроваджує обслуговування англомовних пасажирів у касах. Зокрема, на вокзалах станцій Донецьк, Львів-Головний, Київ-Пасажирський у даний час працюють по одній касі, де касир володіє англійською мовою, на станції Харків-Пасажирський відкрито чотири такі каси.

Навчання професійному спілкуванню іноземними мовами пройшли 184 квиткових касирів, з них вільно володіють англійською мовою 43 людини.