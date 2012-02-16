Польська PKP Intercitу минулого року скоротила збиток у 4 рази - до 8,4 млн. дол.

Варшава. Польська компанія PKP Intercitу, яка займається дальніми пасажироперевезеннями, минулого року скоротила чистий збиток до 8,4 млн. доларів із 33,4 млн. доларів роком раніше.

За даними компанії, які має у своєму розпорядженні УНІАН, EBITDA минулого року зросла більш ніж у 2 рази - до 210 млн. доларів.

PKP Intercitу повідомила про торішній операційний дохід на рівні 625 млн. доларів, не уточнивши показник за 2010 рік.

"Фінансові результати відповідають бізнес-плану і прогнозам, прийнятим власниками у першій половині 2011 року. Доходи минулого року були найвищими за останні три роки", - відзначив голова правління компанії Януш МАЛИНОВСЬКИЙ, якого цитує прес-служба.

Він додав, що скороченню збитку сприяли заходи економії і вищий рівень продажу.

PKP Intercity торік перевезла близько 36,6 млн. пасажирів, що на 1,5% менше показника за попередній рік.

"Проте, порівнюючи ці результати з 2009 роком, коли Intercity перевезла більш як 51 млн. пасажирів, чітко видно зменшення темпів падіння", - відзначила прес-служба.

За останні три роки міжнародні перевезення компанії зросли на майже 12% - до 1,8 млн. пасажирів минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році PKP Intercitу зайняла перше місце в Польщі за "пасажирськими перевезеннями" (з урахуванням протяжності реалізованих перевезень) з більш ніж 45% часткою ринку. За кількістю перевезених пасажирів компанія зайняла четверте місце.

Довідка УНІАН. У 38-мільйонній Польщі минулого року 14 залізничних компаній, які працюють в країні, перевезли понад 260 млн. пасажирів.