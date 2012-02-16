Польська PKP Intercity у 2012 спрямує на інвестиції та ремонт понад 100 млн. дол.

Варшава. Польська залізнична компанія PKP Intercity має намір цього року збільшити інвестиції, в тому числі в ремонт, майже до 106 млн. доларів, що на 2,5 млн. доларів вище показників попереднього року.

За даними компанії, якими володіє УНІАН, цього року фірма має намір відремонтувати більше тисячі вагонів, що дозволить їй збільшити кількість експлуатованого рухомого складу з 1,5 до 1,7 тис. вагонів.

"У 2012 році ми концентруємо свою увагу на професійній підготовці до Євро-2012 і збільшення кількості експлуатованих вагонів. Законтрактовані ремонти та модернізація дозволять використовувати весь рухомий склад PKP IC до середини 2013 року", - зазначив глава правління компанії Януш МАЛИНОВСЬКИЙ, слова якого наводить прес-служба.

PKP Intercity до 2014 року також має намір купити 20 поїздів для обслуговування лінії Гданськ-Варшава-Краків/Катовіце, 30 двоповерхових вагонів і 25 вагонів, які можна експлуатувати з поїздами на швидкості більше 160 кілометрів на годину.

Як повідомляв УНІАН, PKP Intercity минулого року скоротила чистий збиток в 4 рази - до 8,4 млн. доларів, отримавши більше 600 млн. доларів операційного доходу.

У 2011 році PKP Intercitу посіла перше місце у Польщі з пасажирських перевезень (з урахуванням протяжності реалізованих перевезень) з більше 45% часткою ринку. У 2011 р. PKP Intercity перевезла близько 36,6 млн. пасажирів.