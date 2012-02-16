УЗ планує закупити 1 тис. вантажних вагонів у Крюківського вагонобудівного заводу

Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця) планує цього року закупити 1 тис. вантажних вагонів виробництва ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

Як повідомила УНІАН прес-служба президента України, про це Віктора ЯНУКОВИЧА поінформував генеральний директор "Укрзалізниці" Володимир КОЗАК під час візиту президента на завод в рамках його робочої поїздки в Полтавську область.

За словами В.КОЗАКА, "Укрзалізниця" і Крюківський завод спільно розробили кілька моделей вантажних вагонів, які вже пройшли випробування.

«У наших планах на цей рік купити тисячу таких вагонів», - сказав він.

В.КОЗАК повідомив В.ЯНУКОВИЧУ, що вантажні вагони Крюківського заводу дорожчі в порівнянні з аналогами, але, в той же час, вони мають більший експлуатаційний ресурс і вимагають менших експлуатаційних витрат.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу.

"Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним в СНД підприємством, яке має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод в 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10 750 шт., а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% - до 28 шт.