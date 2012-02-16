Котельні ПЗ опалюють житлові будинки в Дніпропетровській області

Котельні Придніпровської залізниці взимку 2011-2012 року безперебійно опалювали житловий сектор та установи соціальної сфери в Дніпропетровську, а також на станції Чаплине, в Дніпродзержинську та у Кривому Розі.

Як повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці, на балансі залізниці знаходиться 10 котелень, що подають тепло в 13 житлових будинків і на 4 об`єкти соціальної сфери, зокрема, 6 - у Дніпропетровську, 2 - на станції Чаплине, по одній в Дніпродзержинську та Кривому Розі.

«Незважаючи на досить низькі температури нинішньої зими, а також на заборгованість за спожите тепло, котельні Придніпровської залізниці безперебійно опалювали житловий сектор та установи соціальної сфери в регіонах, які обслуговує магістраль», - йдеться в повідомленні залізниці.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить більше 227 млн. тонн вантажів та понад 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Придніпровська залізниця у 2011 році збільшила перевезення вантажів на 5,7%, в порівнянні з 2010 роком, - до 116,697 млн. тонн., обсяги пасажирських перевезень у дальньому сполученні зросли на 1,8% - до 9,842 млн. осіб.