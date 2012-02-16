Залізниці України в січні скоротили перевезення вантажів на 2%

Залізниці України в січні 2012 року скоротили перевезення вантажів на 2%, в порівнянні січнем 2011 року, - до 33,7 млн. тонн, у тому числі відправлення вантажів скоротилася на 0,1%.

Як повідомляє Державна служба статистики (Держстат) України, на залізничному транспорті в січні 2012 року відправка зерна і продуктів його переробки збільшилася в 3,1 рази, хімічних і мінеральних добрив збільшилася на 28,1%, будівельних матеріалів - на 16,5%, цементу - на 13,5%, залізної та марганцевої руди - на 0,1%.

У той же час, відправлення нафти і нафтопродуктів знизилася на 0,4%, коксу - на 0,8%, чорних металів - на 1,4%, кам`яного вугілля - на 11,4%, лісових вантажів - на 32,6% , брухту чорних металів - на 37,5%.

Крім того, Держстат повідомляє, що відправка вантажів на Південно-Західній залізниці зросла на 24,1%, на Південній - на 14,1%, на Придніпровській - на 3,2%.

Водночас, на Львівській залізниці відправлення вантажів знизилося на 6,3%, на Одеській та Донецькій - на 6,4%.

Також Держстат повідомляє, що вантажообіг залізничного транспорту в січні 2012 року знизився на 2,1% - до 18,012 млрд. т/км.

Зокрема, вантажообіг Одеської залізниці зріс на 0,8%.

У той же час, на Донецькій залізниці вантажообіг знизився на 6,1%, на Південній - на 7%, на Львівській - на 7,7%, на Південно-Західній - на 8,2%, на Придніпровській - на 8,3 %.

Довідка УНІАН. У січні 2012 року підприємствами транспорту України перевезено 60,8 млн. тонн вантажів - на 1% менше, ніж у січні 2011 року, вантажообіг транспорту в січні скоротився на 0,6% - до 33,345 млрд. т/км.