Потяги Hyundai можливо будуть збирати на Крюківському вагонобудівному заводі

Швидкісні поїзди Hyundai можливо будуть збиратися на Крюківському вагонобудівному заводі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді в Кременчуці, після ознайомлення з роботою Крюківського вагонобудівного заводу заявив президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Ми ще не вирішили, де створимо спільне підприємство зі складання Hyundai. Можливо, це будемо робити на вашому підприємстві», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що 90% поїздів, які будуть виготовляти в Україні, будуть експортуватися.

«Нам так багато поїздів не треба. 10% залишимо собі, решта - на експорт», - сказав президент.