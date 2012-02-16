Потяги Hyundai можливо будуть збирати на Крюківському вагонобудівному заводі
18:30, 16 лютого 2012Транспорт/Звя'зок
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Швидкісні поїзди Hyundai можливо будуть збиратися на Крюківському вагонобудівному заводі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді в Кременчуці, після ознайомлення з роботою Крюківського вагонобудівного заводу заявив президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.
«Ми ще не вирішили, де створимо спільне підприємство зі складання Hyundai. Можливо, це будемо робити на вашому підприємстві», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
При цьому він зазначив, що 90% поїздів, які будуть виготовляти в Україні, будуть експортуватися.
«Нам так багато поїздів не треба. 10% залишимо собі, решта - на експорт», - сказав президент.
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