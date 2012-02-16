Крюківський вагонозавод просить вирішити питання з фінансуванням виробництва електропоїздів

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА вирішити питання з фінансуванням виготовленого заводом електропоїзда для Донецької залізниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент заводу Володимир ПРИХОДЬКО на нараді в Кременчуці (Полтавська обл.), яку проводив В.ЯНУКОВИЧ.

В.ПРИХОДЬКО розповів, що з Донецькою залізницею було укладено договір, згідно з яким виготовляється два міжрегіональні двосистемні електропоїзди. Один поїзд вже виготовлено за власні кошти підприємства.

«Питання фінансування контракту з Донецькою залізницею ще не вирішено й жодної копійки виробники поїзда від покупця не отримали», - сказав В.ПРИХОДЬКО.

В.ЯНУКОВИЧ розпорядився вивчити питання виплати коштів за виготовлений поїзд і розглянути питання подальшого фінансування створення другого поїзда.

Довідка УНІАН. ПАТ ”Крюківський вагонобудівний завод” випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини й візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро та ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення ”Укрзалізниці”. Продукція заводу поставляється більш ніж до 20 країн світу.

”Крюківський вагонобудівний завод” є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене й діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10 750 шт., а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% - до 28 шт.