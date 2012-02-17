УЗ роз'яснила вантажовласникам порядок розрахунку за залізничні перевезення в нових умовах

«Укрзалізниця» роз`яснила вантажовласникам порядок розрахунку за залізничні перевезення, що надаються в нових умовах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Зокрема, за дорученням прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА в «Укрзалізниці» відбулася нарада під головуванням першого заступника гендиректора УЗ Сергія БОЛОБОЛІНА за участю представників асоціацій «Всеукраїнський союз виробників будматеріалів і виробів», «Скло України», «Укрпапір» та ін.

Учасників наради було проінформовано про зміну порядку розрахунків за залізничні перевезення у зв`язку зі створенням ДП "Український транспортно-логістичний центр".

Під час наради обговорювалися актуальні питання взаємодії двох провідних галузей народного господарства України - будівельної і залізничної, схеми співпраці під час перевезення вантажів у вагонах державних операторських компаній, організація перевезень будівельних вантажів, зокрема на експорт.

На нараді було відзначено, що реформування залізничної галузі перебуває у перехідному періоді, тому перехід на нові умови співпраці з вантажовласниками буде поступовим і зваженим.

Як запевнили в «Укрзалізниці», пропозиції від вантажовласників, в т.ч. асоціації «Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів і виробів», буде оперативно розглянуто.

Довідка УНІАН. З метою ефективної експлуатації вагонного парку на залізничному транспорті України в 2011 р. було створено державні вагонні компанії, у власність яких поступово передаються вагони інвентарного парку.

Організація перевезень вантажів у вагонах власників - державних вагонних компаній і порожніх вагонів цих компаній здійснюється ДП «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ) на підставі угод між УТЛЦ, залізницями, державними вагонними компаніями і замовниками перевезень.