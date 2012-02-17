Україна зайняла дев'яте місце в світі за небезпечністю веб-серфінгу

Згідно з результатами дослідження щодо кіберзагроз «Лабораторії Касперського», Україна у 2011 році зайняла 9-те місце в світі за небезпечністю веб-серфінгу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Статистична частина дослідження сформована на підставі даних, одержаних і оброблених за допомогою «хмарної» системи Kaspersky Security Network.

Серед найпоказовіших цифр – ступінь ризику зараження, на яке наражаються комп`ютери при веб-серфінгу в різних країнах світу, - статистика зіткнення з кіберзагрозами при веб-серфінгу, по суті, показує рівень агресивності середовища, в якому працює комп`ютер.

Експерти «Лабораторії Касперського» склали рейтинг найнебезпечніших для інтернет-серфінгу держав, лідером якого за підсумками 2011 року стала Росія: понад 55% унікальних інтернет-користувачів в країні піддавалися веб-атакам.

Експерти відзначають, що в 2011 році відбулися значні зміни в трійці лідерів. Росія піднялася з третього на перше місце (зростання частки інтернет-користувачів, які зазнали веб-атак, на 2,2 п.п.). Друге місце залишилося за Оманом з показником 54,8%. На третє місце з п`ятої позиції піднялися США, де 50,1% унікальних інтернет-користувачів в країні зазнавали веб-атак.

За рік значно знизився рівень ризику при веб-серфінгу в Іраку — з 61,8% до 45,4%, в Україні спостерігалося зростання веб-атак, унаслідок чого наша країна перемістилася з одинадцятого рядка в 2010 році на дев`ятий у 2011 році, з показниками 42,6% і 45,1% відповідно.

За даними компанії, загалом у світі в 2011 році частка унікальних інтернет-користувачів, які зазнавали веб-атак, становила 32,3% (зростання на 2 п.п.).

Усі країни, які потрапили до рейтингу, «Лабораторія Касперського» ранжирує за ступенем ризику зараження під час серфінгу в Інтернеті. До «Групи підвищеного ризику» з результатом 41-60% належать 22 країни на чолі з Росією. До «Групи ризику» з показниками 21-40% потрапили 118 країн, зокрема Італія (38,9%), ОАЕ (38,2%), Франція (37%). До «Групи найбезпечніших при серфінгу в Інтернеті країн» (0-20%) можна зарахувати 9 країн: Ефіопія (20,5%), Гаїті (20,2%), Данія (19,9%), Нігер (19,9%), Того (19,6%), Бурунді (18,6%), Зімбабве (18,6%), Бенін (18,0%), Мьянма (17,8%). Німеччина, Японія, Люксембург, Австрія і Норвегія, чиї показники у 2010 році варіювали від 19% до 20%, перешли до групи ризику. За винятком Данії, група безпечних країн майже повністю складається з новачків рейтингу – країн Африки і Азії, що розвиваються. Їх потрапляння до цієї групи пояснюється характером розповсюдження файлів у цих країнах: Інтернет там поки що не дуже добре розвинений і для обміну файлами активно використовуються різні знімні носії.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» – найбільший у Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПЗ, хакреських атак і спаму. За підсумками 2011 року виручка перевищила 612 млн. доларів США.

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