Польська PKP відреставрувала вокзал у місті Бжег за 1 млн. євро

Варшава. Польська державна компанія PKP відреставрувала побудований в 1870 році залізничний вокзал в районному місті Бжег за близько 1 млн. євро.

Про це УНІАН повідомила прес-служба PKP.

В рамках реконструкції вокзалу, яка тривала близько року, був оновлений як фасад, так і внутрішня обробка об`єкта.

"Були оновлені всі архітектонічні деталі на фасаді. Побудували під`їзди для людей на візках; поміняли вікна і двері, а також реконструювали площу перед вокзалом", - зазначила прес-служба.

Крім того, згідно з повідомленням, на фасаді вокзалу була встановлена плівка "антиграфіті".

PKP зазначила, що на вокзалі також оновили залізничні каси, зали очікування пасажирів, освітлення та комерційні приміщення.

Прес-служба також повідомила, що в рамках реконструкції на вокзалі встановили 16 камер спостереження, які дозволять підвищити безпеку об`єкта.

"Реставрація залізничного вокзалу профінансована за рахунок коштів PKP SA і бюджету", - повідомили в прес-службі.

В місті, яке знаходиться на південному заході Польщі, живе близько 36 тис. осіб.

Довідка УНІАН. Польський уряд створив акціонерне товариство PKP SA, яке на 100% залишається в держвласності, в 2001 році в рамках реформування залізничного транспорту Польщі.

Головним завданням компанії, в яку входять спеціалізовані "дочки", є розвиток групи та підготовка до приватизації.

PKP належить вся залізнична інфраструктура в країні, більше 1 млн. м. кв. нерухомості, більше 2,5 тис. залізничних вокзалів.

PKP, яка входить в четвірку найбільших залізничних компаній Європи, також є одним з найбільших в Польщі роботодавців - на неї працюють більше 90 тис. осіб.