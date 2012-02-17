Вболівальники з Європи пересядуть в українські поїзди в пунктах пропуску через кордон

Вболівальники з Європи, які поїдуть на матчі з футболу під час Євро-2012, пересядуть в українські поїзди у пунктах пропуску через кордон.

Про це повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на заступника генерального директора Леоніда ЛОБОЙКА.

Він повідомив, що за домовленістю з польськими колегами, українські залізничники організовують у місцях пропуску через кордон пункти пересадки.

Л.ЛОБОЙКО також пояснив, що пересадочні пункти необхідні через різницю у ширині колії.

«Це буде виглядати так: польський поїзд вузькою колією прибуває в Дорохуск, уболівальники проходять митний контроль і потім в Ягодині пересідають в наш поїзд», - пояснив Л.ЛОБОЙКО.

За його словами, для перевезення вболівальників будуть задіяні нічні поїзди, денні експреси між Києвом, Харковом, Донецьком і Львовом.

На маршруті Київ-Харків використають побудований Крюківським вагонобудівним заводом новий рухомий склад з локомотивною тягою.

Для перевезення вболівальників також використають двоповерхові поїзди, виробництва чеської компанії Skoda.