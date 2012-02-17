Чистий збиток "Укртелекому" в 2011 році скоротився майже вдвічі

Чистий збиток компанії "Укртелеком" за 2011 рік склав майже 136,6 млн. грн., знизившись в порівнянні з чистим збитком 2010 року майже на 48% (260,4 млн. грн.).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Загальний обсяг доходів компанії (з ПДВ) в 2011 року склав 8039,6 млн. грн., що на 33 млн. грн., або на 0,4% більше доходу в 2010 році. Чистий дохід компанії (без урахування ПДВ та інших відрахувань) за звітний період склав 6767,4 млн. грн.

Довгострокові зобов`язання компанії (банківські кредити та ін.) за підсумками 2011 року склали 2484,7 млн. грн., що на 336 млн. грн. менше, ніж у 2010 році.

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Довідка УНІАН. Компанія "Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв`язку України. Кількість абонентів фіксованого телефонного зв`язку становить близько 10 млн. абонентів, компанія також надає послуги мобільного зв`язку. Основним акціонером компанії є ТОВ "ЕСУ" (належить австрійській компанії EPIC) - 92,79%.