УЗ завершить передачу вантажних вагонів держкомпаніям до кінця І кварталу

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") має намір до кінця першого кварталу 2012 року завершити передачу вантажних вагонів на баланс державних компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у п`ятницю повідомив заступник міністра інфраструктури України Володимир КОРНІЄНКО.

«Я думаю, що це питання першого кварталу, але, можливо, на другій теж щось залишиться», - сказав він.

В.КОРНІЄНКО відзначив, що передача вагонів з інвентарного парку на баланс державних компаній «це суто технічно достатньо складний процес».

«Потрібно кожному вагону змінити номер, а для цього вагон потрібно знайти, завести йому картку обліку тощо. Але спочатку його потрібно «зловити», щоб він прийшов, розвантажився, прийшов у депо тощо», - сказав він.

Також В.КОРНІЄНКО відзначив проблему неповернення вагонів із території Росії та країн СНД, викликану більш низькою вартістю українських вагонів.

«З тих пір, як Росія ліквідувала інвентарний парк і передала вагони на баланс державних компаній, різниця в тарифах становила 2,5-3 рази. Тому той, хто встиг зловити в Росії наш вагон, прагне не відпускати його, використовувати на повну і повертає лише на ремонт», - сказав він.

За словами В.КОРНІЄНКА, витрати на ремонт вантажних вагонів через таку ситуацію зросли в три рази.

«Вагони дуже сильно псуються. Раніше достатньо було 30 тис. на ремонт, зараз і 100 тис. замало», - сказав він.

Водночас В.КОРНІЄНКО відзначив, що «коли закінчиться ця передача, перебоїв з наданням вагонів буде менше, але сказати, що їх не буде взагалі не можна, тому що вагонів не вистачає».

Довідка УНІАН. Реорганізація вантажних перевезень, зокрема, передбачає, що інвентарний парк вантажних піввагонів буде передано на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» і ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон». Також на балансі «Укрспецвагону» перебуватимуть окатишовози.

З передачею вагонів на баланс державних підприємств статус парку зміниться з «інвентарного» на «власний».

Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. піввагонів, із них у неробочому стані приблизно 10,5 тис. од. Близько 7 тис. од. вантажного рухомого складу перебуває на території країн СНД. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.