Транспортникам вдалося забезпечити безперебійну роботу морпортів взимку - Корнієнко

Українські транспортники в зимовий період забезпечили безперебійну роботу морських портів і проводку суден.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів у п`ятницю повідомив заступник міністра інфраструктури України Володимир КОРНІЄНКО.

«Наші морські порти всі сьогодні працюють. Різний тільки ступінь роботи. Льодова кампанія збільшила час суднозаходу, але найголовніше - ми ніде не зупинилися», - сказав він.

За словами В.КОРНІЄНКА, «кримські порти всі чисті, вони працюють. Практично без втрат працюють одеські порти, важча ситуація в миколаївських портах - там працюють з буксирами льодового класу».

Водночас, В.КОРНІЄНКО відзначив, що в акваторії Азовського моря «обстановка важча». «Там працюють тільки з буксирами криголамного класу, там проблеми із заходами є», - сказав він.

Також, за словами В.КОРНІЄНКА, «складна ситуація на Керченському каналі, однак вона керована, там працюють наші криголами».

В.КОРНІЄНКО повідомив, що для проводок суден і забезпечення роботи морських портів на сьогодні використовується один криголам «Капітал Білоусов» і 4 буксири криголамного класу.

«У нас один криголам і близько чотирьох буксирів криголамного типу, які працюють. Це і портові, і судна «Дельта-лоцмана», це ті, якими ми оперуємо. Найголовніше, що ми не допустили зупинки жодного порту. Спочатку досить складно було, а зараз легше, тому що ми пробили канал», - сказав він.

Водночас В.КОРНІЄНКО відзначив, що «всі європейські країни через льодову обстановку закрили судноплавство по Дунаю".

Довідка УНІАН. Станом на початок лютого, практично в усіх портах України, за винятком портів «Севастополь», «Ялта» і «Феодосія», було оголошено льодову кампанію, товщина криги в акваторіях українських портів коливається від 10 до 25 см.

Лоцманські проводки суден по Бузько-Дніпровсько-Ліманському і Херсонському морським каналам здійснюються тільки з буксирним супроводом буксирами льодового класу.

Лоцманські проводки суден по Керч-Єнікальському каналу і в порти Азовського моря здійснюються з обов`язковим криголамним супроводом криголамами «Капітан Білоусов» (Україна), «Капитан Демидов» і «Капитан Крутов» (обидва - Росія).