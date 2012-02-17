До кінця року вартість вантажних перевезень підвищиться на рівень інфляції

До кінця 2012 року вартість вантажних перевезень підвищиться на рівень інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у п'ятницю повідомив заступник міністра інфраструктури України Володимир КОРНІЄНКО.

«Щодо вантажних перевезеннях у 2012 році буде підвищення, але це навіть не підвищення, а компенсація з інфляційних процесів. Відсоток подорожчання буде нікчемний, не вище за рівень інфляції. Більше нам уряд не дозволив», - сказав він.

Коментуючи інформацію про підвищення в 2012 році вартості пасажирських залізничних перевезень в купе на 12%, В.КОРНІЄНКО відзначив, що «це мінімум з того, що нам дозволили, оскільки ми подавали дещо інші документи, але вирішує це Кабінет міністрів, хоча збитки від пасажирських перевезень близько 6 млрд.».

Водночас, В.КОРНІЄНКО повідомив, що вартість перевезень в плацкартних і спальних вагонах до кінця 2012 року не зміниться.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією віце-прем'єр-міністра - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА, до кінця 2012 року пасажирські перевезення в купе подорожчають на 12%, а вартість вантажних залізничних перевезень в Україні у піввагонах упродовж першого півріччя 2012 року може зрости на 5-14%.

Раніше «Укрзалізниця» заявляла, що перевезення вантажів у піввагонах під час реорганізації системи вантажних перевезень в Україні подорожчає на 30%.