Україна зайняла 12-те місце серед країн – розповсюджувачів спаму

Згідно з результатами дослідження «Лабораторії Касперського», Україна в 2011 році зайняла 12-те місце серед країн – розповсюджувачів спаму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Серед країн – лідерів розповсюдження незапитаної кореспонденції у 2011 році відбулися значні зміни. Лідер 2010 року, США, за підсумками минулого року навіть не ввійшли до першої десятки рейтингу. Аналогічним чином змінилися й позиції Росії, яка перемістилася з 3-го на 9-й рядок.

Очолила ж рейтинг країн – розповсюджувачів спаму Індія (згенерувала 12,3% спаму в 2011 році), яка раніше займала друге місце. Далі за нею йдуть Бразилія (7,5%) та Індонезія (7%), які піднялися з 5-ї і 16-ї позиції відповідно. Частка спаму України в загальносвітовому спамі у 2011 році становила 2,5%.

Регіональний розподіл джерел спаму у 2011 році не зазнав істотних змін, найбільше поштового сміття, як і раніше, розповсюджується з території держав Азії, Латинської Америки і Східної Європи.

2011 рік продовжив тенденцію останніх років, продемонструвавши позитивну динаміку зниження кількості спаму. Активізація боротьби з ботнетами у 2010 році не пройшла безслідно і привела до зниження об`єму поштового сміття, який з пікового значення 85,2% у 2009 році опустився до 80,26% за підсумками минулого року.

Проте скорочення кількості спам-повідомлень супроводжувалося тривожною тенденцією, пов`язаною з тим, що поштове сміття стає дедалі небезпечнішим. У 2011 році частка листів зі шкідливими вкладеннями збільшилася в 1,7 раза у порівнянні з попереднім роком і становила 3,8%. Зловмисники, які стоять за розсилкою таких повідомлень, активно вдаються до використання методів соціальної інженерії. З цією метою вони можуть маскувати свої послання під офіційні повідомлення від органів влади або інтернет-ресурсів, заманювати користувачів пропозиціями різних подарунків тощо.

Однією з яскравих тенденцій минулого року став так званий цільовий фішинг, що розповсюджувався зловмисниками за наперед вибраними адресами користувачів. Як правило, такі розсилки мають перед собою одну мету – оволодіти реєстраційними даними користувачів, щоб отримати доступ до їхніх акаунтів в інтернет-сервісах, онлайн-банкінгу або для крадіжки конфіденційної інформації компанії-працедавця. Прикладом цього можуть слугувати персоніфіковані листи, в яких, на відміну від традиційного спаму, міститься особисте звернення до одержувача. Такі розсилки нечисленні, що істотно ускладнює боротьбу з ними за допомогою захисного ПЗ.

Не залишилися без уваги спамерів і гучні події року, які традиційно використовуються зловмисниками для обману користувачів. Землетрус у Японії, смерть лівійського лідера Муаммара Каддафі і північнокорейського вождя КІМ Чен Іра фігурували у так званих «нігерійських» листах, які розсилалися з метою шахрайства.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» – найбільший у Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПЗ, хакреських атак і спаму. За підсумками 2011 року виручка компанії перевищила 612 млн. доларів США.

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