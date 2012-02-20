ПЗ має намір електрифікувати ділянку дороги Запоріжжя – Пологи – Комиш-Зоря

Придніпровська залізниця має намір електрифікувати ділянку магістралі Запоріжжя – Пологи – Комиш-Зоря.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПЗ, у 2012 р. буде створено проект електрифікації.

Згідно з повідомленням, реалізація цього проекту дозволить перевести на електротягу шрузові перевезення сировини з Кривого Рогу і Запоріжжя на металургійні підприємства Донецького регіону і Маріуполя.

Пропускна спроможність ділянки збільшиться на 25%. Як очікується, економічна ефективність електрифікації ділянки Запоріжжя – Пологи – Комиш-Зоря становитиме 258,5 млн. грн. за рік, зокрема 14,7 млн. грн. – за рахунок збільшення швидкості руху вантажних потягів. Кількість шкідливих викидів в атмосферу скоротиться на 96,6 тис. тонн, а споживання палива - на 29,7 тис. тонн щороку.

У 2011 році Придніпровська залізниця витратила на модернізацію контактної мережі і засобів електрифікації майже 13,5 млн. грн.