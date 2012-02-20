Lufthansa може скасувати рейси через страйк у Франкфурті

Брюссель. Через страйк авіадиспетчерів в аеропорту Франкфурт-на-Майні авіакомпанія Lufthansa попереджає про можливість скасування рейсів.

Повідомлення про це міститься на офіційному сайті авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, страйк розпочався сьогодні о 5-й годині ранку за середньоєвропейським часом і триватиме до 5-ї години ранку 21 лютого.

В цілому авіакомпанія очікує на скасування близько 100 рейсів сьогодні і завтра у внутрішньому та європейському сполученні.

Разом з тим авіакомпанія очікує, що дальні рейси виконуватимуться згідно з графіком.