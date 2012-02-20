ПЗ спрямувала на модернізацію контактної мережі і електрифікацію 13,5 млн. грн.

Придніпровська залізниця у 2011 р. збільшила обсяг інвестицій у модернізацію контактної мережі і засобів електрифікації на головних напрямках вантажного і пасажирського руху, направивши на ці заходи близько 13,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПЗ.

Зокрема, минулого року модернізовано відкритий розподільний пристрій 110-154 кВ на станції Чапліно, акумуляторні батареї на станціях Нижньодніпровск-Вузол, Якимівка, Железняково, пристрої ЛЕП автоблокування на ділянці Синельникове-1 – Запоріжжя, а також автомотриси на загальну суму 3 млн. 248 тис. грн.

За даними прес-центру, значні обсяги робіт також виконано у рамках підготовки інфраструктури Придніпровської залізниці до впровадження швидкісного руху на ділянці Дніпропетровськ – Лозова. У 2011 р. тут відремонтовано і модернізовано 91,6 км контактної підвіски, замінено 20,36 км зношених проводів, 8 км несучого троса, 262 опори контактної мережі і анкера, 504 ізолятори, 5 жорстких поперечин на суму майже 10,2 млн. грн.