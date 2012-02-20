Польська PKP не має наміру підвищувати ціну проїзду на Євро-2012

Варшава. Польська державна залізнична компанія PKP Intercity не має наміру підвищувати плату за проїзд у поїздах під час проведення в країні фіналу чемпіонату Європи з футболу, який пройде на початку літа в Польщі та Україні.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії, відповідаючи на запит агентства.

PKP Intercity, яка спеціалізується на перевезеннях на довгих трасах зазначила, що графік додаткових поїздів і ціни тарифів будуть затверджені до березня поточного року.

"Зараз ми не прогнозуємо зміни цін на час Євро-2012", - відзначили в прес-службі.

Компанія повідомила, що квитки на потяги до України коштують від близько 40 до 150 євро залежно від поїзда і маршруту.

Найдешевше коштує квиток на поїзд Краків-Львів (від 40 до 70 євро), а найдорожче сполучення - Вроцлав-Київ (від 90 до 150 євро).

Квитки з польської столиці Варшави до Києва коштують від 70 до 120 євро.

PKP Intercity не уточнила, скільки поїздів будуть відправлятися до України під час Євро-2012 і який пасажиропотік компанія прогнозує між країнами на час чемпіонату.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році PKP Intercitу перевезла 36,6 млн. пасажирів (у тому числі 1,8 млн. на міжнародних трасах), що склало близько 14% всіх перевезених пасажирів у Польщі.

Довідка УНІАН. PKP Intercity входить у створену в 2001 році в рамках реструктуризації залізничного транспорту Польщі державну компанію PKP і спеціалізується на перевезеннях пасажирів між найбільшими польськими містами.