ЛЗ обладнає електронною системою ділянку Львів-Здолбунів

Львівська залізниця планує в 2012 році обладнати ділянку швидкісного руху Львів-Здолбунів електронною системою, що дозволяє в реальному часі відстежувати місцезнаходження обладнаного системою локомотива і передавати на сервер його швидкість та інші важливі параметри руху.

Як повідомляє прес-служба Львівської залізниці, розробники системи об`їхали основні напрямки залізниці, зафіксували координати нерухомих об`єктів і нанесли їх на відповідну електронну схему.

На першому етапі розробки комплексу фахівці провели роботу з електронного опису 181 станції, 244 зупиночних пунктів, 369 світлофорів, понад півтисячі переїздів, кілька мостів і багатьох інших об`єктів, розташованих на Львівській залізниці в напрямку Ужгорода, Красного та Мостиська.

Завдяки системі, диспетчер отримує необхідні йому дані для оптимізації руху поїзда і перевізного процесу загалом.

На сьогодні - це перший крок у побудові цілісної електронної схеми.

Для отримання інформації про локомотиви на них повинні бути встановлені відповідні навігаційні електронні пристрої.

«На моніторі комп`ютера можна буде побачити весь перевізний процес. Це, в свою чергу, дасть можливість взаємодії з автоматизованою системою управління вантажними перевезеннями та іншими системами», - йдеться в повідомленні Львівської залізниці.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діє 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.