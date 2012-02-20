В аеропорту Франкфурта-на-Майні через страйк скасовано понад 230 рейсів

Брюссель. Сьогодні в аеропорту Франкфурта-на-Майні через страйк авіадиспетчерів скасовано 232 авіарейси.

Про це УНІАН повідомили у європейській організації з безпеки авіаруху «Євроконтроль».

При цьому у середньому затримка з виконанням інших авіарейсів становить 60-70 хвилин.

Згідно з даними організації, страйк продовжено до 23.00 21 лютого.

У зв’язку з цим Євроконтроль очікує, що завтра буде скасовано ще 160 авіарейсів.