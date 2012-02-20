ПЗ і компанія "Авліта" затвердили параметри використання вагонів

АТ «Стивідорна компанія «Авліта» та ДП «Придніпровська залізниця» (ПЗ) затвердили «Єдиний технологічний процес» (ЄТП) - документ, що регламентує параметри подачі, вивантаження, навантаження і збирання вагонів.

Як повідомляє прес-служба "Авліти", ЄТП містить вимоги щодо дотримання та виконання нормативів як з боку підприємства, так і ПЗ (станція примикання - Мекензієві Гори).

ЄТП розроблений відповідно до закону України «Про залізничний транспорт», положень Статуту залізниць України, Правил перевезення вантажів на залізничному транспорті України, а також актами обстеження умов роботи на під`їзній колії АТ «СК «Авліта», техніко-розпорядчого акта та технологічного процесу станції Мекензієві Гори та інших нормативних документів.

"ЄТП має забезпечувати чітку взаємодію і єдиний ритм в обробці вагонів на під`їзній залізничній колії підприємства і на станції примикання на основі єдиної технології. ЄТП є основою договірних відносин між ПЗ і «Авліта»", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Довідка УНІАН. АТ «Стивідорна компанія «Авліта» має в своєму розпорядженні два глибоководні причали в акваторії Севастопольської бухти, яка не замерзає цілий рік. Спеціалізація «Авліти» - перевалка металопродукції і зерна. Потужності компанії дозволяють перевалювати вантажі з усіх видів транспорту на морський.

Загальна річна пропускна здатність перевантажувального комплексу складає до 5,5 млн. тонн вантажів, з яких 2 млн. тонн припадає на металопродукцію і 3,5 млн. тонн - на зерно.

Підприємство оперує зерновим терміналом ємністю 170 тис. тонн одночасного зберігання. Продуктивність станції приймання зерна із залізничних вагонів - 1200 тонн на годину, з автотранспорту - 300 тонн на годину. Продуктивність навантаження судна складає до 2400 тонн на годину.

Перевалочні потужності включають 15 кранів, у тому числі 5 причальних портальних кранів «Liebherr» і «Gottwald» останнього покоління.

100% акцій АТ "СК "Авліта" належить "СКМ" (Систем Кепітал Менеджмент). Стратегічне управління АТ «СК «Авліта» здійснює ТОВ «Портінвест» - портове холдинг СКМ.

У 2011 році «Авліта» збільшила перевалку генеральних і сипучих вантажів на 12,5%, в порівнянні з 2010 роком, - до 3,61 млн. тонн.

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить більше 227 млн. тонн вантажів та понад 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Придніпровська залізниця у 2011 році збільшила перевезення вантажів на 5,7%, в порівнянні з 2010 роком, - до 116,697 млн. тонн, обсяги пасажирських перевезень зросли на 1,8% - до 9,842 млн. осіб.