ПЗ введе спеціальні бригади для підготовки поїздів до рейсу

Придніпровська залізниця планує ввести на більшості поїздів, які формуються на вокзалі Дніпропетровськ спеціальні екіпірувальні бригади для підготовки поїздів до рейсу.

Як зазначають у повідомленні прес-служби Придніпровської залізниці, з 15 грудня 2011 року в Дніпропетровському пасажирському вагонному депо такі бригади працюють в вагонах першого класу поїзда № 79/80 сполученням Дніпропетровськ-Київ.

Екіпірувальні бригади за рахунок оптимізації невиробничих витрат дозволили заощадити в Дніпропетровському пасажирському вагонному депо понад 104 тис. грн.

«Після повернення поїзда зі столиці його провідники тільки збирають у своїх вагонах постіль, посуд і сміття. Після цього фахівці екіпірувальних бригад прибирають, миють, укомплектовують вагони свіжою постільною білизною та харчовою продукцією (чай, кава, печиво і т.д.) для реалізації пасажирам в наступних рейсах», - йдеться в повідомленні ПЗ.

Зараз у складі двох деповських екіпірувальних бригад 23 людини - по 11 працівників у кожній і 1 людина на заміні.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить більше 227 млн. тонн вантажів та понад 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Придніпровська залізниця у 2011 році збільшила перевезення вантажів на 5,7%, в порівнянні з 2010 роком, - до 116,697 млн. тонн, обсяги пасажирських перевезень зросли на 1,8% - до 9,842 млн. осіб.