У складі поїзда Київ-Ужгород з'явився вагон класу «люкс»

У складі поїзда № 81/82 сполученням Київ-Ужгород з`явився вагон підвищеної комфортності класу «люкс»

Як зазначають у повідомленні прес-служби Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), у вагонах класу «люкс» передбачені душ, умивальник, екологічно чистий туалет, телевізійна панель з DVD-плеєром, персональний кондиціонер, два просторих спальних місця, можливість підключення Internet.

Пасажирське купе вагона класу «люкс» обладнане широким диван-ліжком на нижньому ярусі і просторим ліжком - на верхньому, місткою шафою для одягу та багажу, столом-трансформером, кріслом, аудіо-відео системою.

У кожному купе є туалетна кімната з умивальним столиком, душовою установкою і вакуумним унітазом. Ширина туалетної кімнати - 0,87 м, довжина - 1,42 м.

Ширина купе (без урахування розмірів туалетної кімнати) - 1,76 м, довжина - 2,6 м, ширина ліжка нижнього ярусу - 1,2 м, верхньої полиці - 0,85 м.