«Укрзалізниця» відкрила сторінку в Facebook для спілкування з пасажирами

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» відкрила свою сторінку в соціальній мережі Facebook (www.facebook.com/uz.gov.ua) і звертається до своїх пасажирів із проханням інформувати про якість обслуговування та комфорту подорожей залізницею.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», відгуки про залізницю також можна залишити на офіційному сайті «Укрзалізниці» - www.uz.gov.ua у рубриці «Зворотний зв`язок».

При цьому залізничники просять залишати максимально повну інформацію.

«Якщо Ви хочете поділитися враженнями про поїздку в поїзді або маєте зауваження до якості обслуговування, обов`язково вкажіть номер поїзда, вагону й дату поїздки. Якщо є що сказати про обслуговування на вокзалах, вкажіть вокзал і дату обслуговування. Бажано також зробити фото- або аудіофіксацію. Без цих даних буде неможливо провести розслідування щодо претензій і відповісти авторам», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Також на своїх інтернет-сторінках «Укрзалізниця» сподівається почути пропозиції щодо вдосконалення роботи й покращення якості обслуговування пасажирів.