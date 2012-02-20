У центрі Києва сталося ДТП за участі шести автомобілів

У центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі шести автомобілів, травмована жінка-пасажир.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у місті Києві, сьогодні близько 11.00 у Печерському районі Києва на перехресті бульвару Лесі Українки та вулиці Івана Кудрі сталось зіткнення трьох автомобілів: «Mercedes - Benz Е 320», «Mitsubishi Lancer» та «Hyundai Sonata».

Після зіткнення автомобілем «Hyundai Sonata» було скоєно наїзд на припарковані в крайній правій смузі автомобілі «Toyota Land Cruiser», «Hyundai ix35» та «Volvo S80».

За попередніми даними, ДТП сталося внаслідок того, що 40-річний водій «Mercedes - Benz Е 320», мешканець Київської області, рухаючись бульваром Лесі Українки з боку вулиці Кіквідзе і виконуючи поворот ліворуч на вулицю І.Кудрі, не надав дорогу «Mitsubishi Lancer», що їхав у напрямку Печерського мосту і скоїв з ним зіткнення. Після цього сталось зіткнення автомобіля «Mitsubishi» з автомобілем «Hyundai». А останній після удару відлетів на припарковані авто.

Під час аварії була травмована 39-річна пасажирка автомобіля «Hyundai Sonata».

Розпочато розслідування обставин ДТП.